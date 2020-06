Polizia recupera 35 Kg di hashish in mare a Gonnesa

Galleggiavano in acqua sulla battigia della spiaggia di "Guroneddu", a Gonnesa, nel Sulcis: 35 chilogrammi di hashish avvolti in nastro adesivo e divisi in panetti da 100 grammi ciascuno sono stati ritrovati così da un poliziotto del Commissariato di Iglesias, fuori servizio, che ha scorto l'involucro trascinato a riva dalle correnti marine.

Insospettito dal pacco, che riportava la scritta "Lor", forse ad indicare la tipologia del prodotto, ha allertato i colleghi della Sezione Anticrimine del Commissariato, che lo hanno raggiunto sul posto. Il pacco, realizzato in tessuto, nylon e nastro adesivo, appariva - a prima vista - come una valigia, con tanto di manico. Recuperato con l'aiuto di una motovedetta della Capitaneria di porto di Carloforte, è stato aperto negli Uffici del Commissariato di Iglesias e sono state effettuate le analisi dalla Polizia Scientifica, che ne ha accertato l'esatto contenuto. Il tutto è stato sequestrato e sono in corso le indagini sulla provenienza della droga.