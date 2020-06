Esercitazione si trasforma in salvataggio al Poetto

Doveva essere una semplice esercitazione a mare per testare un mezzo navale sperimentale, il Rescuerunner, un acquascooter dotato di un'ampia piattaforma a poppa per il recupero di naufraghi, ma si è trasformata in un'operazione di salvataggio vera a propria. In prossimità della torre della spiaggia del Poetto a Cagliari, la Guardia Costiera è infatti intervenuta per prestare soccorso ad una signora che si trovava in difficoltà sopra un sup a causa del forte maestrale. Altre quattro persone tra i quali un minore, sempre a bordo di sup, sono stati recuperati poco distante mentre si trovavano in balia del forte vento. I bagnanti sono stati riportati sani e salvi al porticciolo di Marina Piccola.