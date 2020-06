Cresce export pmi Sardegna, +18% nei primi tre mesi 2020

Nel primo trimestre di quest'anno le esportazioni delle piccole imprese manifatturiere della Sardegna sono cresciute di quasi il 18% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, generando un giro d'affari per 91milioni di euro. Il tutto trainato dal settore alimentare (+11%), dall'exploit territoriale del Sud Sardegna e dall'ottimo andamento della provincia di Nuoro. E' questo il risultato del dossier dell'Ufficio Studi di Confartigianato Imprese Sardegna, che ha analizzato i dati Istat sulle esportazioni delle micro-piccole e medie imprese dell'Isola, nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2020 confrontandoli con quelli dell'analogo periodo del 2019.

A livello provinciale, i dati parlano di un exploit del Sud Sardegna con +276,4% rispetto al 2019 e 26milioni di euro di prodotti piazzati all'estero. Segue Nuoro con +14,3% e quasi 8 milioni di euro. In leggero calo il nord dell'Isola (Sassari e Gallura) con un -1% e 22milioni di controvalore venduto. In netto calo, invece, Cagliari (-14,3% e 29milioni di euro esportati) e Oristano (-15,2% e 6 milioni di prodotti venduti).

"Siamo molto contenti di questi dati che, per certi versi, ci sorprendono ma che ci fanno vedere in termini positivi il futuro andamento delle vendite sui mercati esteri - commenta Antonio Matzutzi, presidente di Confartigianato Imprese Sardegna - anche se, non dimentichiamolo, sono rilevazioni pre-lockdown. In ogni caso, tutto conferma l'impegno dei nostri imprenditori per l'internazionalizzazione, per il miglioramento della qualità dei prodotti, e per l'apprendimento di nuove tecniche di vendita e di conoscenza dei mercati esteri".

"Le imprese hanno sempre più 'fame di iniziative sull'export - continua Matzutzi - e quindi è da apprezzare lo sforzo che ogni singola azienda sta facendo anche sul fronte della formazione. Per affacciarsi sui mercati esteri, infatti occorrono competenze che non tutte le realtà hanno. Speriamo che, passato questo brutto momento di emergenza, con la Regione si possano riprogrammare le attività formative e proporre nuovi bandi sull'internazionalizzazione".