Cabras, aree pedonali e tavoli all'aperto per mobilità lenta

Aree pedonali, tavolini all'aperto sempre più numerosi, ma anche elementi decorativi. Le vie centrali di Cabras si trasformano pian piano in un salotto.Angoli di città riservati ai pedoni dove passeggiare, fare acquisti, bere un drink in completo relax, lontano dal traffico. La Giunta guidata da Andrea Abis punta dunque sempre più sulla mobilità lenta.

"A luglio - spiega - sarà ultimata la fase 1 con la chiusura di alcune strade e piazze per dare una mano alla ripresa delle attività economiche e proporre un modello sostenibile di qualità della vita urbana che venga incontro alle esigenze di tutte le fasce di età e categorie della popolazione". Al via un sistema di percorsi per chi si muove a piedi o in bici e in generale con mezzi non motorizzati. Coinvolte via La Marmora e le piazze Vittorio Emanuele e Principe di Piemonte. D'ora in poi inoltre, nel centro storico sarà necessario ridurre la velocità alla guida sino a 30 km all'ora. Interessate via Risorgimento, piazza Principe di Piemonte, via Cavallotti, piazza Vittorio Emanuele, via Roma, viale Repubblica e piazza Stagno Pontis.

"E'' il primo passo verso la creazione di ulteriori percorsi di mobilità lenta che coinvolgono tutte le fasce della popolazione - annuncia il sindaco - in primis bambini e anziani costretti a camminare in strade strette con le auto che sfrecciano. L'innovazione prevede anche la realizzazione di corridoi protetti". Quasi completati infine i lavori per mettere in sicurezza locali, bar e ristoranti con i tavolini all' aperto. "Anche l'estetica vuole la sua parte - commenta il primo cittadino - si procederà ad abbellire le vie con ringhiere, fioriere, tocchi di colore, per rendere Cabras sempre più attrattiva per i cittadini e turisti".