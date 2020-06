Rapina e botte in parrocchia Cagliari, coppia arrestata

(ANSA) - CAGLIARI, 19 GIU - Il loro obiettivo preferito erano le parrocchie di Cagliari e hinterland. Scassinavano porte o finestre per rubare quello che c'era. E se il parroco si metteva in mezzo, erano botte: così era capitato nella chiesa di San Gregorio Magno di Pirri la notte tra il 2 e 3 gennaio scorso. In un'altra occasione, l'assalto allo sportello automatico di una farmacia, avevano portato con loro anche il figlio tredicenne.

Con l'accusa di rapina aggravata in concorso, lesioni personali e furto sono stati arrestati dai carabinieri Andrea Boi, 32 anni, e Donatella Diana, di 34, già individuati dai militari subito dopo la rapina a Pirri.

L'episodio più grave - secondo la ricostruzione dell'Arma - è quello dello scorso gennaio: il parroco che li aveva sorpresi era stato colpito più volte con uno scalpello e con calci e pugni. Precedentemente avevano preso di mira l'oratorio della chiesa di San Giuseppe, sempre a Pirri: da lì, in tre occasioni, erano stati portati via una macchina per il caffè, abbigliamento, pc, monitor e mixer per un valore di circa 5.000 euro. Poi l'assalto allo sportello della farmacia con bottino di 350 euro. (ANSA).