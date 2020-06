Piano casa: Pais mette una pezza allo strappo in maggioranza

Il presidente del Consiglio regionale Michele Pais cerca di mettere una pezza allo strappo che si è consumato ieri in maggioranza sul ddl di proroga del Piano casa in scadenza il 30 giugno. Su sua deroga, infatti, è stato possibile convocare per stamattina la commissione Urbanistica che il presidente Giuseppe Talanas (Forza Italia) aveva sconvocato per mancanza del numero legale, mettendo così a rischio l'approvazione del provvedimento nei tempi previsti: saltato l'accordo tra schieramenti, l'opposizione ha già chiesto i 10 giorni concessi dal regolamento per la stesura della relazione di minoranza. Se il via libera della commissione arriverà oggi, la proroga entrerà in Aula il 29 giugno, appena in tempo.

Sul piatto c'è anche la questione della quattro corsie Sassari-Alghero: l'articolo 2 del ddl, considerato dall'opposizione norma intrusa, prevede un'interpretazione autentica del Ppr, consentendo di fatto interventi nell'agro e nella fascia costiera. Secondo le norme del Piano paesaggistico regionale, in questa fascia possono essere costruite solo strade a due corsie. E questo rappresenta l'ostacolo per la Sassari-Alghero che la maggioranza intende superare grazie all'articolo 2. Una norma intrusa, dunque, secondo il centrosnistra, utilizzata come "scusa" per stravolgere il Ppr.

Concetti ribaditi stamattina nel corso di una conferenza stampa dai consigliere di minoranza della quarta commissione, Maria Laura Orrù (Progressisti), Valter Piscedda (Pd) e Roberto Li Gioi (M5s). "Il centrodestra - attacca l'esponente pentastellato - è arrivato perfino a commissariare di fatto il presidente della commissione per aprirsi la strada alla modifica strumentate del Ppr". "Siamo pronti a votare la proroga anche subito - ribadisce Laura Orrù - ma siamo contrari a strumentalizzare l'interpretazione autentica del Piano paesaggistico". Da parte sua, Piscedda definisce "del tutto pretestuoso l'argomento della maggioranza di far leva sul Ppr per sbloccare le grandi opere".