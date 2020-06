Esplode bombola Gpl in casa,strage sfiorata a Villamassargia

Momenti di paura a Villamassargia per un incendio all'interno di un'abitazione in centro che ha poi causato l'esplosione di una bombola gpl. Le fiamme - secondo i primi accertamenti - sarebbero divampate da una friggitrice. Una donna è rimasta lievemente intossicata dai fumi che si sono sprigionati da alcuni arredi e elettrodomestici di una veranda. Tutte le case vicine al luogo dell'incendio sono state evacuate: tra gli abitanti costretti ad allontanarsi anche anziani e bambini.

Sul posto per i soccorsi gli operatori sanitari inviati dal 118 con un ambulanza. Per lo spegnimento del rogo sono entrate invece in azione due squadre di dei vigili del fuoco, la "5A" del distaccamento di Iglesias e la"6A" di Carbonia: hanno lavorato con due autopompe-serbatoio, il supporto di una autobotte e un carro con autorespiratori. Una seconda bombola è stata localizzata e portata in tempo all'esterno, messa in sicurezza e raffreddata. Un secondo intervento, sempre nella stessa via Stazione, circa mezz'ora dopo: il rogo in questo caso si era sviluppato dalla cucina di un'abitazione distante circa 100 metri dalla prima. Sul posto hanno operato anche i carabinieri.

DECISIVO L'INTERVENTO DEI MILITARI DELL'ESERCITO - E' stato il provvidenziale intervento di due militari dell'Esercito fuori servizio, a salvare due ottantenni, tre bambini e il genitore dei piccoli dallo spaventoso incendio sviluppatosi nella villetta bifamiliare di Villamassargia, dove è esplosa una bombola di gpl. Il maresciallo Tiziano Cani, in servizio al 1/o Reggimento Corazzato di Teulada, e il caporale Maggiore Scelto Marco Dessì, del 5/o Reggimento Genio di Macomer, sono intervenuti mentre stavano transitando in via Stazione, nei pressi dell'abitazione situata sopra l'officina meccanica di proprietà della famiglia salvata. Vista la gravità della situazione, i due militari sono entrati nella casa e hanno messo in salvo un'anziana donna e il marito ottantenne, riparatisi assieme ai tre nipotini nella stanza accanto al punto in cui si è sprigionato il rogo. L'evacuazione è avvenuta da una finestra laterale, poco prima che l'esplosione della bombola a gas cospargesse la strada di calcinacci e pezzi di alluminio. Ingenti i danni causati alle abitazioni.