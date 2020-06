Zenga 'prima' a Verona, "il Cagliari se la gioca tutta"

DI STEFANO AMBU

L'ultima volta a Verona il Cagliari non riuscì a scendere in campo - gara rinviata - per colpa dell'emergenza coronavirus, in piena esplosione. Ora, in era post lockdown, i rossoblù ci riprovano. Appuntamento domani al Bentegodi in "notturnissima", alle 21.45. Nel frattempo sono cambiate tante cose. Allora c'era Maran, adesso c'è Zenga, al suo debutto in campo con i sardi. "È un campionato a parte. La vigilia è sempre strana da vivere - ha detto l'allenatore nella conferenza stampa sul web - tanto più che eravamo fermi tre mesi e l'ultima volta ero in panchina, un anno fa a Verona. Non è stato un periodo normale, mancano anche i test per le verifiche.

Per la partita ho già deciso tutto, salvo imprevisti, schemi e modulo". Le motivazioni? "Tante - ha risposto - ho voglia di conquistare questa città". Quanto alle porte chiuse, "a me è già successo tante volte - ha ricordato Zenga - non c'è nessun problema". Bocche cucite sulla formazione. "Potrei anche darla ma devo ancora fare un allenamento e prima vorrei comunicare le scelte ai ragazzi - ha spiegato - Sarà un calcio diverso per tutti: sarà una esperienza nuova per noi e per gli addetti ai lavori. Bisognerà capire ad esempio che non ci saranno titolari e riserve. E che il fattore campo andrà un pò a farsi benedire.

Saranno avvantaggiati soprattutto i giocatori con alta intensità di concentrazione per le partite ravvicinate".

L'atteggiamento? "Dobbiamo essere sempre al 100 per 100 - ha chiarito il tecnico - Voglio una squadra che se la giochi con tutti, dobbiamo fare bene da subito. Vogliamo tornare quelli del periodo più bello. Sarà importante giocare palla a terra, correre bene, con qualità ed equilibrio. E bravi con i recuperi post partita: in trasferta cercheremo di fare sempre tutto in giornata". Birsa? "E' un giocatore che sarà utilizzato in una posizione diversa dal solito anche perché - ha sottolineato Zenga - in mezzo siamo contati e mancherà Oliva, un giocatore sul quale puntavamo molto". Applausi per iI Verona."Complimenti a società e allenatore, nessuno pensava a questa intensità: stanno facendo una stagione straordinaria".