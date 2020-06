Riaprono gli alberghi dei vip in Costa Smeralda

di Gian Mario Sias

Che l'estate in Costa Smeralda abbia inizio. La destinazione turistica tra le più esclusive del Mediterraneo, meta di chi cerca un'accoglienza a cinque stelle, apre i battenti. Lo annuncia la Smeralda Holding, società italiana controllata dal fondo sovrano Qatar Investment Authority, proprietaria dal 2012 delle principali strutture ricettive, immobili e terreni sul mare nel nord est della Sardegna. "Dal 26 giugno, in maniera graduale e progressiva, entreranno a pieno regime tutte le strutture", è la comunicazione più attesa, arrivata oggi.

Con Hotel Cala di Volpe, Romazzino, Pitrizza e Hotel Cervo, che in totale offrono circa 390 camere, aprono anche ristoranti e bar, il beach club Nikki Beach e il Waterfront, pronto a ospitare nuovi ed esclusivi appuntamenti. E ancora il Pevero golf club, aperto da fine maggio per gli habitué isolani, il cantiere navale di Porto Cervo, attivo da inizio mese, e la Marina di Porto Cervo, che non si è mai fermata. "Tra natura incontaminata, bassa densità turistica, spazi ampi e mai affollati, la Costa Smeralda è ideale per una vacanza sicura e serena", dichiara l'amministratore delegato di Smeralda Holding Mario Ferraro. "Abbiamo voluto riaprire in anticipo rispetto ad altre destinazioni turistiche mediterranee per supportare il settore e fare ripartire l'economia locale in un momento difficile - spiega - La destinazione inizierà a riempirsi dopo il 10 luglio - premette Ferraro - Ma nonostante le ritardate aperture delle frontiere e la limitata accessibilità aerea fino a fine giugno progressivamente la stagione crescerà, per raggiungere ad agosto flussi quasi in linea con gli anni scorsi".

In nome del piano industriale, che mira a una Costa Smeralda sempre più unica e un'offerta più ricca e diversificata, ci saranno alcune novità. L'architetto francese Bruno Moinard ha sottoposto l'Hotel Cala di Volpe a un imponente restyling: 70 camere e la terrazza esterna sono state rinnovate completamente.

C'è poi la Suite firmata Harrods, 250 metri quadrati con una piscina privata che affaccia sul mare. "La Costa Smeralda è una destinazione esclusiva, meta dell'élite turistica nazionale e internazionale, dove vivere una ospitalità senza confronti, senza tempo e senza compromessi, con caratteristiche assai ricercate quest'estate - chiarisce Ferraro - La nostra mission aziendale è basata sulla volontà di far vivere tutti in un mondo più ospitale e oggi è ancora più contemporanea".