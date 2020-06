Coronavirus: rientrata dagli Usa scopre di essere positiva

C'è il primo caso di coronavirus a Tortolì, uno dei pochissimi registrati in questi mesi in Ogliastra. Si tratta di una giovane rientrata a casa dagli Stati Uniti qualche giorno fa, che ha scoperto di essere positiva al Covid 19 dopo il tampone effettuato dai sanitari dell'Usca ogliastrina. La notizia è stata data attraverso la pagina Facebook del Comune di Tortolì.

La ragazza è asintomatica e si trova in quarantena obbligatoria nel suo domicilio. I medici dell'Usca hanno messo in quarantena anche altre due persone che hanno viaggiato dall'aeroporto fino a Tortolì insieme a lei. "Si stanno adottando tutti i protocolli del caso in un contesto chiaro e circoscritto attorno alla persona, rassicuriamo i cittadini sulla situazione sotto controllo da parte dell'Ats - è scritto nel post del comune di Tortolì - Invitiamo quindi a proseguire normalmente le attività rispettando sempre le regole basilari: distanziamento sociale, uso di mascherina e igienizzazione delle mani, evitare assembramenti. Il sindaco è in costante contatto con l'Ats e con l'Usca. Ogni aggiornamento a riguardo verrà dato attraverso i canali istituzionali del Comune".