Calcio: Cagliari, per Nandez clausola di 36 milioni

Il Cagliari blinda ancora meglio uno dei suoi gioielli, il centrocampista della nazionale uruguaiana Nahitan Nandez, classe 1995. La scadenza del contratto rimane fissata al 2024, ma cambiano due punti chiave: nel nuovo accordo con il procuratore del giocatore, Pablo Bentancur, sono previsti un ritocco verso l'alto dell'ingaggio ed una clausola rescissoria di 36 milioni di euro in caso di conclusione anticipata del rapporto. L'intesa è stata trovata nelle scorse ore e nei prossimi giorni saranno firmate le carte. Un passaggio importante: la solidità dei rapporti tra giocatore e club può essere la base per dare più tranquillità e stimoli a uno dei trascinatori rossoblù. Tanto più ora che al Cagliari mancherà per almeno due partite Nainggolan, alle prese con un infortunio al polpaccio destro.