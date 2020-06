Droga e farmaci anabolizzanti, 31enne arrestato a Pula

Nascondeva in casa e sulla sua moto droga e sostanze anabolizzanti. Gli agenti della Squadra mobile hanno arrestato Gabriele Campanile, 31 anni di Pula, assiduo frequentatore di una palestra della zona.

I poliziotti tenevano da diverso tempo sotto controllo il giovane perché ipotizzavano potesse smerciare e detenere sostanze anabolizzanti. Ieri pomeriggio hanno deciso di controllarlo e lo hanno fermato mentre transitava in sella alla sua moto in località Is Molas a Pula.

Perquisendo la moto, gli agenti hanno trovato cinque grammi di marijuana. Poi ispezionando la sua abitazione hanno recuperato altri 50 grammi di 'erba', 11 di hascisc, materiale per confezionare la droga e oltre novemila euro. Tra i contanti sono state trovate anche 12 banconote da 50 euro false.

In casa del giovane i poliziotti hanno anche sequestrato numerosi flaconi e diversi blister di compresse di anabolizzanti e sostanze dopanti.