Deliveroo compie 2 anni a Cagliari e lancia l'asporto

(ANSA) - CAGLIARI, 17 GIU - Prima erano le pizze. Ma ora vale tutto. Dal sushi agli hamburger passando per il primo e il secondo. Cresce la voglia di piatti pronti a casa. E Deliveroo, ora piattaforma del food online, compie 2 anni a Cagliari, prima città in Italia per crescita, tra le circa duecento raggiunte dal servizio.

Ed è anche una delle prime, insieme a Milano e Roma, dove è già sbarcato Pick-Up, il nuovo servizio che permette la gestione degli ordini destinati all'asporto tramite piattaforma.

A Cagliari i ristoranti che hanno deciso di fare il proprio ingresso in piattaforma, negli ultimi 12 mesi, sono raddoppiati: oggi sono 260. Non solo capoluogo. Dopo l'arrivo in città nel 2018, la piattaforma ha raggiunto, nel giugno 2019, anche Quartu Sant'Elena, Selargius, Monserrato, Quartucciu e, ad ottobre dello stesso anno, Sestu.

Quali sono i piatti preferiti? In testa alle preferenze c'è il Poke. La bowl hawaiana a base di riso, pesce e frutta esotica conquista infatti il 15% delle preferenze dei cagliaritani che dimostrano, nell'utilizzo della App, una particolare attenzione alla linea. A seguire, l'hamburger (10%) e il gelato (8%).

"Cagliari è una città chiave per Deliveroo - afferma Matteo Sarzana, general manager di Deliveroo Italia - fin da subito i cagliaritani hanno dimostrato di apprezzare il nostro servizio, distinguendosi in particolare tra le regioni meridionali e insulari. Siamo felici di collaborare con i tanti, ottimi, ristoranti della città, e di contribuire alla loro crescita".

Anche i ristoranti soddisfatti. "Specie in questo periodo così delicato- spiega Federico Fenu, proprietario di Old Square - il servizio ci ha dato l'opportunità di continuare la nostra attività, offrendo ai nostri clienti la possibilità di ordinare da casa i loro panini preferiti. Sappiamo che sono tra i cibi più ordinati dai cagliaritani su Deliveroo. Si tratta del nostro prodotto di punta e continueremo a lavorare affinchè sia sempre più apprezzato dai consumatori che ordinano attraverso la App".

