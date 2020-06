Auchan addio, apre a Santa Gilla il nuovo Spazio Conad

Addio vecchio logo. Debutta oggi a Cagliari la nuova insegna Spazio Conad: il punto vendita ex Auchan di via San Simone 60, a Santa Gilla, all'interno del centro commerciale I Fenicotteri, riaprirà al pubblico dopo mesi di ristrutturazione, periodo che si è protratto soprattutto per l'emergenza da Covid-19. Quello di Santa Gilla è il primo cambio insegna dei negozi ex Auchan in Sardegna.

Ulteriore valore a Spazio Conad arriverà dalla sinergia con Decathlon: il colosso delle attrezzature e dell'abbigliamento sportivo da anni atteso a Cagliari, aprirà a fine estate. "Spazio Conad è molto più di un'insegna - spiega Ugo Baldi, amministratore delegato di Conad Nord Ovest - è il nuovo format a cui saranno improntate tutte le grandi superfici di vendita".

Nel nuovo punto vendita, che si sviluppa su una superficie di 3.800 mq, sono attive 13 casse tradizionali, 8 torri di pagamento, e 3 casse self check. Inoltre è possibile velocizzare la spesa grazie ai lettori ottici di Spesa al volo (riservati ai titolari di Carta Insieme Conad). E' aperto con orario continuato da lunedì a domenica, dalle 8.30 alle 21.