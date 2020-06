Turismo: al via campagna comunicazione della Regione

(ANSA) - ALGHERO, 15 GIU - "Entro la fine del mese partirà una grande campagna di comunicazione, finanziata dal mio Assessorato, che coinvolgerà tutte le testate giornalistiche sarde giornali, tv, radio e web, c'è bisogno di tutti per rilanciare l'immagine dell'isola". Lo ha annunciato ad Alghero l'assessore del Turismo della Regione Sardegna, Gianni Chessa, intervenendo a una conferenza stampa convocata per annunciare la conferma della tappa italiana del mondiale di rally e per anticipare col sindaco Mario Conoci l'imminente accordo per il restyling da 3 milioni di euro e la gestione del Palacongressi di Maria Pia, di proprietà regionale.

"Bisogna parlare bene e promuovere la Sardegna - ha aggiunto Chessa - la nostra principale risorsa è il turismo e quel che è successo all'economia dell'isola in seguito all'emergenza pandemica lo dimostra, perciò occorre investire con decisione su questo settore". (ANSA).