Aumenta capienza sui bus del Ctm a Cagliari

(ANSA) - CAGLIARI, 15 GIU - Da martedì 16 giugno sugli autobus che effettuano servizio nelle linee 9, 5ZEUS, 30 e 31, PF, PQ e QS il coefficiente massimo di riempimento sarà portato al 60% dei posti totali indicati nella carta di circolazione.

La distanza di un metro è stata derogata per i passeggeri in piedi mentre per i posti a sedere va rispettata la segnaletica presente a bordo (adesivi sui sedili). Resta obbligatorio l'uso della mascherina che deve coprire naso e bocca.

Per tipologia il numero dei posti a bordo risulta essere per lo Sprinter 16, per l'Europolis 50, per il Vivacity 34 per il Citaro K 52, per il Citaro N 63, per il Citaro 0530 64, per il Citelis 60, per il Citaro 18 metri 85, per l'Urbino 18 metri 106, per l'Urbanway 18 metri 91 e per il Filobus 49.

(ANSA).