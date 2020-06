Tortolì, attive 40 isole ecologiche sulle spiagge

(ANSA) - NUORO, 13 GIU - Quaranta isole ecologiche dotate di mastelli di colore diverso, destinate alla raccolta di carta, plastica, vetro, lattine, e secco, sono state posizionate nel litorale di Tortolì. Nelle spiagge di Orrì, Foxi Lioni, Golfetto, Basaura, la Capannina e Porto Frailis, cittadini e turisti potranno usufruire del servizio per gettare i propri rifiuti, che verranno ritirati quotidianamente dalla ditta incaricata.

"L'obiettivo è quello di mantenere il litorale pulito e decoroso, offrendo ai cittadini un servizio di raccolta rifiuti capace di salvaguardare l'ambiente, tenere pulite le spiagge e incrementare la raccolta differenziata - ha spiegato il sindaco di Tortolì Massimo Cannas - Anche quest'anno la nostra città è stata insignita dei prestigiosi vessilli delle Bandiere Blu in ben sei lidi del litorale".

Tortolì e Arbatax sono dotate di 16 Km di costa sul cui litorale l'amministrazione comunale è dovuta intervenire anche in vista delle misure anti-covid. "Nelle settimane scorse abbiamo effettuato gli interventi di pulizia degli arenili - ha aggiunto il primo cittadino di Tortolì- L'accesso nelle spiagge quest'anno è vincolato alle disposizione nazionali e regionali: ci stiamo organizzando per vigilare sul divieto di assembramento, sulle distanze di sicurezza e sul rispetto delle norme di igiene". (ANSA).