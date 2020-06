Schianto in Ogliastra, un morto e un ferito grave

E' di un morto e un ferito grave il bilancio di un incidente stradale avvenuto nella tarda serata di sabato all'ingresso di Perdasdefogu, in Ogliastra. Un furgone Fiat Fiorino, per cause ancora da accertare, ha sbandato e poi si è ribaltato sulla carreggiata. Morto sul colpo il conducente, in gravi condizioni un passeggero.

La vittima si chiamava Mariano Manias, 39enne di Perdasdefogu. Il ferito grave, Mario Lai, 49 anni anche lui di Perdasdefogu, è stato trasportato dal 118 all’ospedale Brotzu di Cagliari.

Sul posto sono giunti i Carabinieri della Compagnia di Jerzu per i rilievi. Secondo una prima ricostruzione delle forze dell’ordine, Manias che lavora in Trentino e che era tornato nel suo paese in vacanza, avrebbe perso il controllo del Fiorino che si è ribaltato uscendo dalla carreggiata e schiacciando i due passeggeri all’interno. Il conducente è morto sul colpo, mentre l'amico è stato estratto dalle lamiere dai Vigili del fuoco e trasportato in ospedale a Cagliari in codice rosso.