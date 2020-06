Floyd: sit-in a Cagliari, "no al razzismo"

(ANSA) - CAGLIARI, 13 GIU - Anche Cagliari contro il razzismo: in centinaia in piazza Garibaldi per la giornata del Black lives matter con una manifestazione di protesta per la morte negli Usa di George Floyd.

Un "No" alle discriminazioni e alle azioni esageratamente violente da parte delle forze di polizia come quella che ha portato al decesso di Minneapolis.

Anche in Sardegna il presidio è stato caratterizzato dall'inchino di omaggio alla vittima, ormai marchio di fabbrica di tutte le proteste in giro per il mondo. La manifestazione si è svolta in maniera ordinata seguendo le regole del distanziamento. La maggior parte dei partecipanti indossava regolarmente la mascherina. (ANSA).