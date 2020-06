Fase 3: riapre l'asilo nido della Città metropolitana

(ANSA) - CAGLIARI, 13 GIU - L'Asilo Nido Metropolitano riapre i battenti dopo l'emergenza Covid-19, e per l'occasione si trasforma in un'oasi pronta ad accogliere 19 piccoli alunni all'ultimo anno di frequenza, che dal 18 giugno al 31 luglio potranno così completare il proprio percorso educativo assieme ai compagni e alle educatrici dai quali erano stati improvvisamente separati a inizio marzo.

Il progetto di campo estivo 'NidOasi' è stato ideato dallo staff dell'asilo della Città Metropolitana di Cagliari adiacente al Parco di Monte Claro con l'intento di offrire una breve ma significativa esperienza di didattica all'aria aperta che valorizzi l'ambiente esterno come luogo di formazione, in linea con le disposizioni igienico-sanitarie vigenti.

La struttura dispone infatti di ampi spazi verdi, che saranno utilizzati per reinventare un asilo nido all'aperto attraverso la realizzazione di quattro ampie oasi di gioco, circoscritte e distanziate l'una dall'altra per evitare assembramenti e limitare il contatto tra i gruppi di bambini.

I bambini saranno suddivisi in quattro gruppi stabili e continuativi, sia nel rispetto della composizione già esistente nella frequentazione ordinaria del nido che nel rapporto con le educatrici. Ogni oasi sarà attrezzata con un gazebo, un tavolino, sedie, giochi, libri e attrezzi di gioco come scivoli e altalene. A settimane alterne, per offrire varianti di gioco, i gruppi potranno ruotare in un'oasi diversa. Tutti i giorni, a conclusione delle attività, i giochi saranno lavati, e settimanalmente igienizzati secondo le prescrizioni vigenti. Le aree verdi utilizzate verranno sanificate a cura della società Pro Service. (ANSA).