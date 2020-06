Fase 3: attiva app SardegnaSicura

(ANSA) - CAGLIARI, 13 GIU - Da ieri sera la registrazione per chi arriva in Sardegna può essere effettuata anche su "SardegnaSicura", la App della Regione appena rilasciata sui sistemi operativi Ios e Android. Due le sezioni principali presenti nella home page del dispositivo. La prima "Registrazione imbarco e soggiorno in Sardegna" dove è possibile indicare le generalità, città di provenienza e di arrivo, data di ripartenza, nonché il modulo con le informazioni sanitarie legate al Covid-19. I dati saranno inseriti in un database regionale e conservati per 14 giorni. L'altra sezione riguarda il tracciamento degli spostamenti con la geolocalizzazione. Ma questo è solo su base volontaria. Una volta scaricata la app, sul proprio indirizzo mail arriverà un messaggio di conferma e di benvenuto firmato dal presidente della Regione Christian Solinas, contenente la password da utilizzare per il login.

Già stamani, diversi turisti atterrati nei 3 aeroporti sardi hanno detto di aver scaricato l'app ed fatto la registrazione on line. (ANSA).