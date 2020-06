Difesa: spiagge Poligono Teulada aperte

(ANSA) - CAGLIARI, 12 GIU - Anche quest'anno le spiagge di "s'Ortixeddu", nota anche come "spiaggia degli Americani", e parte della spiaggia "Is Arenas Biancas", entrambe ricadenti all'interno del Poligono militare di Teulada, saranno accessibili a tutti per la balneazione. E' quanto prevede il protocollo d'Intesa siglato dal sindaco di Teulada, Daniele Serra, e dal Comandante del 1/o Reggimento Corazzato, Colonnello Carlo Colaneri.

Nell'accordo rientrano anche alcune aree demaniali utili a favorire lo svolgimento delle attività sociali e turistiche in tutto l'arenile di Porto Tramatzu. (ANSA).