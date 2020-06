Diabetologia da San Gavino a Sanluri, protestano sindaci

Presidio questa mattina davanti all'ospedale di San Gavino Monreale si sindaci del territorio e associazioni per scongiurare l'eventuale trasferimento a Sanluri del Servizio Complesso di Diabetologia dell'ospedale. Questa mattina davanti al nosocomio si sono presentati i primi cittadini di San Gavino Monreale, Villacidro, Guspini, Arbus, Gonnosfanadiga, Sardara, Pabillonis, Lunamatrona, Las Plassas, Villamar, Collinas e Samassi e il rappresentate dell'associazione Fand, associazione diabetici del Medio Campidano.

"La protesta prosegue - ha detto il sindaco di San Gavino, Carlo Tomasi - noi sollecitiamo un incontro con i vertici regionali e l'Ats. Vogliamo confrontarci con loro per valutare i progetti in merito alla programmazione sanitaria. Non vogliamo solo affrontare il tema del trasferimento del servizio di diabetologia, di tutto quello che si sta programmando. Abbiamo fissato un incontro a Lunamatrona per lunedì prossimo chiedendo l'intervento del''assessore della Sanità, dell'Ats e del direttore sanitario dell'ospedale di San Gavino". Preoccupazione per il trasferimento è stata espressa dall'associazione Fand.

"Vengono depotenziati i servizi dell'ospedale - ha sottolineato il presidente di Fand, Mattia Orrù - sono oltre ottomila i diabetici presenti sul territorio. Con il trasferimento della Diabetologia da San Gavino a Sanluri si perderanno ulteriori servizi importanti come quelli utilizzati dalle future mamme per la curva glicemica, ma anche per oculistica e cardiologia".