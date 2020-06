Coronavirus: falso allarme per 2 casi sospetti nord Sardegna

Doppio falso allarme Covid-19 a Sassari per un turista in vacanza a Castelsardo e una donna di Alghero, entrambi sospetti positivi e poi risultati negativi a due tamponi rinofaringei consecutivi.

Il turista, un operatore delle forze dell'ordine arrivato in Sardegna dalla Toscana per trascorrere una vacanza, ha accusato sintomi riconducibili al coronavirus e il test sierologico ha rilevato la presenza degli anticorpi. Al Santissima Annunziata di Sassari è stato quindi sottoposto a due tamponi consecutivi che hanno dato entrambi esito negativo.

La donna algherese invece era ricoverata in cardiologia all'ospedale di Alghero dove è risultata positiva al Covid e quindi è stata trasferita al reparto di Malattie infettive dell'Aou di Sassari, dove i successivi tamponi hanno dato anche in questo caso esito negativo e la paziente è stata dimessa.

Tutte le procedure sanitarie di diagnosi e verifica per i casi sospetti Covid avvengono sotto il coordinamento dell'Unità di crisi locale del nord Sardegna e con l'attivazione del Servizio di Igiene e sanità pubblica dell'Ats.