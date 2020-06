Cagliari, riparte la linea Poetto Express del Ctm

(ANSA) - CAGLIARI, 12 GIU - Riparte da sabato 13 giugno la linea Poetto Express, che collegherà piazza Matteotti con il Poetto per tutti i sabati e le domeniche di giugno.

Questo il percorso. Andata: Piazza Matteotti (capolinea PF) - via Roma - viale Diaz- viale Poetto- piazza Arcipelaghi - controstrada Lungosaline - via Ippodromo- Lungomare Poetto- via dell'Idrovora - viale Lungomare del Golfo - stabilimento Ottagono - Lungomare Poetto - capolinea Ospedale Marino.

Ritorno: Ospedale Marino - Lungomare Poetto- via Ausonia - controstrada Lungosaline - viale Lungosaline - viale Poetto - viale Diaz- via Roma - piazza Matteotti.

Sono validi tutti i titoli di viaggio del Ctm. "Per tutta la durata del viaggio - ricorda il Ctm - è obbligatorio indossare la mascherina correttamente, in modo che copra bocca e naso, occupare i posti contrassegnati, nel rispetto del distanziamento sociale, e non superare il numero massimo di passeggeri indicato all'esterno della vettura". (ANSA).