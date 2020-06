Abbanoa: soci nominano Cda, Racugno presidente

A guidare Abbanoa arriva il Consiglio di amministrazione. Sostituirà l'amministratore unico Abramo Garau, dimissionario da gennaio. Il presidente è il docente universitario Gabriele Racugno. Accanto a lui altri due componenti nominati, come Racugno, durante l'assemblea di questa mattina. Si tratta di Fernando Ferri e Franco Piga. Il terzetto ha vinto ai voti la battaglia con Vincenzo Franzini, Luca di Carlo e Roberto Zocchi.

Via libera anche a una importante modifica dello Statuto: ora la scelta del direttore generale da parte del cda è opzionale e non dovuta come nel precedente testo. Il nuovo cda - ha precisato l'assessore Roberto Frongia - in chiusura di seduta sarà retribuito nei termini di legge. Le nomine sono arrivate in una "anticipazione" dell'assemblea (la seconda convocazione dei soci era prevista per il 22) che è legata principalmente alla necessità - sollecitata dallo scorso luglio dallo stesso Frongia - di mettere urgentemente mano alla riorganizzazione di Abbanoa.

Presenti all'assemblea di oggi tutti i sindaci che detengono le maggiori quote azionarie della compagine: da Paolo Truzzu (Cagliari) a Nanni Campus ((Sassari). Più numerosa del solito anche la partecipazione dei comuni: questa mattina alla Fiera c'erano circa cento rappresentanti delle amministrazioni.