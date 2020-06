Investita da un pullman a Cagliari, grave una donna

È ricoverata al Brotzu la donna di 37 anni travolta da un autobus del Ctm mentre attraversava la strada in via Bacaredda, in centro a Cagliari. Le sue condizioni sono gravissime: i medici la stanno operando in queste ore.

La polizia municipale, intervenuta sul posto, sta ancora lavorando per ricostruire dettagliatamente la dinamica dell'incidente. Da quanto si apprende, il pullman stava percorrendo la corsia preferenziale e proveniva da piazza Garibaldi con direzione viale Ciusa, quando la donna avrebbe improvvisamente attraversato la strada.

La 37enne dopo l'impatto è stata trascinata per diversi metri. L'autobus è stato sequestrato.