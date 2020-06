Fase 3: il 13 riapre area archeologica Turris Libisonis

(ANSA) - PORTO TORRES, 11 GIU - L'Area archeologica di Turris Libisonis riapre le porte ai visitatori. Da sabato 13 giugno il sito sarà di nuovo fruibile dopo oltre due mesi di chiusura imposti dalle norme per il contenimento del contagio da covid-19.

E per le prime due settimane, fino a domenica 28 giugno, l'ingresso sarà gratuito. In questa prima fase l'area archeologica resterà aperta dal mercoledì alla domenica con visite accompagnate che inizieranno alle 9.00, proseguiranno alle 10.30, 12.00 e nel pomeriggio alle 16.30.

Per motivi di sicurezza potranno partecipare alle visite un numero massimo di cinque persone per volta e solo su prenotazione.

Gli ingressi saranno prenotati e organizzati in modo digitale: i visitatori potranno scaricare sul proprio smartphone, tablet o ausilio portatile un'audioguida, in italiano e in inglese, che li accompagnerà lungo tutto il percorso di visita. (ANSA).