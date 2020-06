Fase 3: a Pula più spazi all'aperto per bar e ristoranti

Visti i danni economici causati dall'emergenza Covid-19, dovuti al lungo periodo di inattività degli esercizi pubblici, l'amministrazione di Pula ha deciso di concedere nuove concessioni attraverso un ampliamento dell'occupazione del suolo pubblico già concessa. E' stata infatti approvata nel Consiglio Comunale di ieri, la delibera che prevede le modifiche al regolamento per l'utilizzo del suolo pubblico.

I gestori di pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande, ma anche attività artigianali, potranno usufruire, fino al prossimo 31 ottobre, di questa nuova concessione per i propri esercizi.

"Abbiamo deciso di offrire ulteriori concessioni ad artigiani e commercianti in modo che possano utilizzare il suolo pubblico per mettere in evidenza i prodotti e servizi - afferma la sindaca Carla Medau - Vogliamo che in questo momento di ripartenza, i commercianti abbiano maggiore visibilità".

Dello stesso avviso l'assessore alle Attività Produttive Massimiliano Zucca: "Sarà un'occasione per dare nuovo respiro ai commercianti che in questi mesi hanno dovuto tenere le serrande abbassate con gravi perdite sull'economia del paese e sul proprio bilancio familiare.

I titolari degli esercizi che vorranno usufruire di queste agevolazioni dovranno presentare richiesta al Comune di Pula tramite un'autocertificazione reperibile sul sito istituzionale.