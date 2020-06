Droga e fuochi d'artificio in magazzino,2 arresti a Cagliari

Due arresti, oltre 4 chili di droga, 22mila euro sequestrati e 19 casse di fuochi pirotecnici potenzialmente pericolosi finiti sotto chiave. È il bilancio dell'operazione condotta dalla Polizia a Cagliari. In manette sono finiti William Pisano, 34 anni e Marco Coni, 35. Da diversi giorni gli investigatori della squadra mobile tenevano sotto controllo Pisano e Coni ritenendo che i due fossero coinvolti in una intensa attività di spaccio.

Gli uomini della seconda sezione della Mobile hanno fermato in via La Somme Coni e perquisendolo hanno sequestrato 180 grammi di cocaina. Visto che Coni era stato più volte notato frequentare i locali in uso a Pisano hanno esteso la perquisizione in via Puglia dove si trovano due abitazioni con annessi cortili e magazzini chiusi a chiave e affittati ad altre persone, uno è adibito ad autolavaggio, un altro a palestra. Dentro quest'ultima dietro un'intercapedine della sauna, è stata recuperata una busta con dentro 5 involucri che contenevano metà della cocaina sequestrata, 8 sacchetti con circa 400 grammi di Mephedrone e un'altra busta con altri 200 grammi, della stessa sostanza sintetica. In casa di Pisano sono stati trovati due bilancini di precisione e una busta con 600 grammi di Mephedrone.

I controlli nel locale adibito a lavaggio di autovetture, sempre dentro un'intercapedine situata nella parte superiore delle mura perimetrali, sono stati recuperati 300 grammi di cocaina e in fondo al cortile, dentro un magazzino, venivano recuperati altri 2 chili di hashish. Trovate anche 19 scatole di materiali esplodenti, con all'interno 76 fuochi pirotecnici di categoria europea F2 per i quali è necessaria la licenza. Sul posto sono anche intervenuti i vigili del fuoco che hanno consentito l'accesso a un ufficio e un magazzino utensili. Pisano e Coni adesso si trovano in cella a Uta. (ANSA).