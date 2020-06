Turismo: S.Antioco "destinazione serena, sana, sicura"

(ANSA) - SANT'ANTIOCO, 09 GIU - "Sant'Antioco Destinazione Turistica Serena, Sana, Sicura" è il nuovo slogan per la stagione turistica 2020 per l'Isola, frutto della collaborazione tra l'esperto di marketing turistico Josep Ejarque, gli uffici comunali e gli operatori del settore. A questo si affianca anche il nuovo logo ufficiale che accompagnerà la comunicazione in questa particolare stagione balneare.

Il protocollo siglato dal Comune, guidato da Ignazio Locci, mira a fornire delle linee guida operative focalizzate sull'applicazione, l'incremento e il controllo delle misure di prevenzione del contagio da Covid-19, nelle strutture ricettive, le aziende della ristorazione, le spiagge, i campeggi, il museo e l'ufficio di Informazione e accoglienza turistica.

Nello specifico, il Comune si è impegnato a realizzare una cartellonistica adeguata che sarà posizionata in centro urbano e nelle principali spiagge. Molteplici dispenser di gel igienizzante e cestini verranno piazzati nel territorio e, a partire dal 15 giugno, le quattro principali spiagge (Maladroxia, Coe Cuaddus, Cala Lunga e Cala Sapone) saranno presidiate da personale incaricato. Verrà anche rilanciata anche una WebApp dedicata.

Il documento prevede inoltre le linee guida che dovranno rispettare le guide turistiche e gli operatori di attività ed esperienze turistiche. "In questa fase è importante la piena partecipazione consapevole e attiva di ogni attore e operatore di tutti i settori produttivi legati al turismo - commenta l'Assessore al Turismo Roberta Serrenti - che si assuma un pieno senso di responsabilità". "Il protocollo di destinazione, che parte proprio dall'impegno degli attori pubblici e privati di Sant'Antioco - commenta il sindaco Ignazio Locci - è un documento che ha come funzione quella di stabilire le linee guida di prevenzione applicabili a tutti i settori con i quali interagisce un turista durante la sua permanenza nella destinazione". (ANSA).