Turismo: a Olbia nuovo ciclo di incontri promossi da Geasar

(ANSA) - OLBIA, 09 GIU - Lo storytelling della ripartenza, la Germania come mercato obiettivo, il processo di re-start, il fenomeno Baleari, innovazione e start up nel turismo, i trasporti, il futuro e gli States. Sono gli argomenti scelti dal comitato scientifico di "Sardinia Tourism Call2Action Master Classes Webinar", il progetto di workshop e coaching ideato e organizzato dalla Geasar, la società di gestione dell'aeroporto di Olbia, con la collaborazione dell'assessorato regionale del Turismo e il patrocinio di Enit, Invitalia e Tourism Plus.

Cinque appuntamenti - il 10, 17, 22, 24 e 29 giugno, dalle 17 alle 19 - altrettanti webinar, molti argomenti in ballo e la possibilità di portare avanti il programma biennale che la società che gestisce il "Costa Smeralda" ha dedicato allo sviluppo di una cultura turistica innovativa e al passo con le più avanzate evoluzioni del mercato.

I cinque webinar multimediali e multipiattaforma utilizzeranno la più evoluta tecnologia informatica per definizione e qualità del suono, in grado di gestire simultaneamente oltre mille connessioni, tra zoom professional, la concomitante diretta sui social, su Radiolina e su YouTube. (ANSA).