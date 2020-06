Travolta dall'ira devasta auto in sosta, il video è virale

(ANSA) - ALGHERO, 09 GIU - I carabinieri della compagnia di Alghero sono intervenuti oggi in via don Minzoni, a pochi passi dalla caserma, dove poco prima una donna colta da un violento attacco d'ira aveva devastato con una bottiglia e con altri arnesi un'auto in sosta.

Accertato che non ci fossero state aggressioni o scontri fisici di alcun genere, i militari dovranno attendere per procedere che il proprietario della macchina sporga denuncia. Non è certo che questo accadrà, dato che su whatsapp e altri canali di comunicazione è diventato virale un video integrale del danneggiamento compiuto dalla donna mentre intima a qualcuno di venire allo scoperto e di accettare il confronto. A scatenare tanta rabbia sarebbero non meglio precisate questioni private tra la protagonista del video e un'altra persona, proprietaria della vettura presa di mira, che in quel momento si trovava asserragliata all'interno di un locale pubblico e attendeva di poter uscire in sicurezza. (ANSA).