Fase 3:Solinas a Mit,ripristinare frequenze continuità aerea

"Questa mattina abbiamo inviato la lettera al ministero dei Trasporti per chiedere la riapertura di tutte le frequenze di continuità territoriale".Così ad "Agorà" su Raitre il presidente della Regione Sardegna Christian Solinas. Si tratta di "un incremento importante che prevede il ripristino dell'offerta prevista nel decreto del Mit numero 61 del 2013 in relazione a tutte le diverse frequenze su tutti gli aeroporti della Sardegna - Cagliari, Olbia e Alghero - verso Roma e Milano".

Nella lettera inviata al Mit e ad Alitalia la Regione fa presente che dalla riapertura degli scali a decorrere dal 3 giugno, "il monitoraggio in essere sta evidenziando una crescente domanda non soddisfatta dall'attuale offerta, già a decorrere dai prossimi giorni". Quindi, "si ritiene imprescindibile l'immediato ripristino di tutti i voli onerati operati dagli aeroporti di Cagliari, Alghero e Olbia verso gli scali nazionali di Roma Fiumicino e Milano e viceversa". In particolare, la Regione chiede ad Alitalia di voler ripristinare, con immediatezza, l'offerta di trasporto aereo così come prevista dal D.M. n.61/2013".

Tutto questo, "al fine di assicurare, da un lato, il diritto alla continuità territoriale aerea della Sardegna, la garanzia della ripresa dei flussi business e il rilancio turistico ed economico dell'Isola e, dall'altro, l'applicazione di tutte le disposizioni dettate ai fini della prevenzione e contenimento della diffusione del Covid 19 nel settore del trasporto". Ad Agorà il presidente Solinas ha anche fatto presente che "c'è già un'importante dichiarazione dei low cost che vogliono collegare diverse mete nazionali e internazionali, e quindi stiamo progressivamente ripartendo. Questo determinerà arrivi nei prossimi due mesi tra i 2,5 e i 3 milioni di turisti".