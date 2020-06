Fase 3: "mascherine di scarsa qualità", polemica M5s-Psd'Az

E' polemica sulle mascherine distribuite ai Comuni dalla Regione. "Anche ad Assemini sono arrivate le mascherine. In nessuno degli articoli che riportano la notizia però viene riprodotta l'immagine reale di ciò che è arrivato. Quindi lo faccio io", scrive la sindaca di Assemini ed esponente M5s Sabrina Licheri su Facebook, con tanto di foto.

Nell'immagine si vede una mascherina "swiffer" con due strati e due tagli longitudinali per le orecchie, un modello che aveva già fatto storcere il naso alla Regione Lombardia.

"Ha ragione, sono di scarsa qualità - gli fa eco il capogruppo del Psd'Az in Consiglio regionale, Franco Mula, che però vede in quel post un attacco alla Regione guidata da Christian Solinas - Peccato che sbagli destinatario: invece che prendersela con la Regione, dovrebbe prendersela con i suoi sodali romani, che ce le hanno inviate, e con enorme ritardo: se la prenda con il Governo e la Protezione Civile nazionale", conclude.