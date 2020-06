Fase 3: 3,2 mln di mascherine distribuite ai 377 Comuni

(ANSA) - CAGLIARI, 09 GIU - Oltre 3,2 milioni di mascherine monouso sono state distribuite dalla Regione ai 377 Comuni sardi: due per ogni abitante, complessivamente ‪3.255.200 dispostivi. La distribuzione è stata coordinata dal Centro logistico della Protezione civile allestito nell'area fieristica di Cagliari, in collaborazione con le associazioni di volontariato e l'agenzia regionale Forestas.

"Un impegno straordinario dell'intera macchina regionale - ha sottolineato il presidente Christian Solinas - con il prezioso supporto delle associazioni di volontariato, al quale va il ringraziamento mio e della Giunta".

Secondo l'assessore della Difesa dell'Ambiente, Gianni Lampis, che ha la delega alla Protezione civile, che ha scritto in una lettera ai Sindaci, " Il Dpcm del 26 aprile ha disposto l'obbligo di indossare le mascherine negli spazi chiusi o in quelli all'aperto in cui non è possibile mantenere il distanziamento fisico e le mascherine 'monouso', consegnate dalla Protezione civile nazionale, rappresentano una misura preventiva per ridurre la diffusione del virus e mettere in sicurezza gli altri e se stessi".

"Abbiamo ritenuto di metterle a disposizione di ciascun Comune, affinché siano distribuite ai cittadini e ai servizi essenziali pubblici e privati, al fine di favorirne l'utilizzo da parte degli operatori e dei fruitori dei servizi", ha concluso l'assessore Lampis (ANSA).