Caro traghetti Sardegna: Solinas, bonus per abbattere costi

(ANSA) - CAGLIARI, 09 GIU - "Presto convocherò i cinque armatori che fanno viaggi con la Sardegna: dobbiamo capire cosa stia determinando in questo momento una politica tariffaria insostenibile". Lo ha annunciato a Monitor, sull'emittente tv locale Videolina, il presidente della Regione Christian Solinas a proposito del caro prezzi delle navi passeggeri da e per la Sardegna. "Con gli armatori si vuole valutare cosa si possa fare per rendere la destinazione Sardegna una destinazione con cifre di arrivo competitive rispetto ad altre mete - ha aggiunto - nei prossimi giorni potrebbe esserci una soluzione virtuosa attualmente allo studio, magari un bonus che consenta l'abbattimento dei costi di trasporto" (ANSA).