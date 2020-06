Rapina in farmacia a Cagliari, bandito inchiodato da filmati

La polizia ha dato un nome e un volto all'autore della rapina messa a segno venerdì sera ai danni della farmacia in via Bacaredda a Cagliari. In manette è finito Maurizio Pusceddu, 47 anni, personaggio già noto alle forze dell'ordine. L'uomo è stato sottoposto a fermo. Ad inchiodarlo ci sono le riprese delle telecamere della farmacia, ma soprattutto un particolare: il 47enne zoppica vistosamente e al momento del colpo indossava un paio di scarpe sportive particolari, che gli investigatori hanno rinvenuto nella sia abitazione.

Pusceddu è anche indagato in stato di libertà per la rapina ai danni di un supermercato in via Figari, sempre a Cagliari, messa a segno ad ottobre dello scorso anno. Ricercato un complice.

Le indagini condotte dalla Sezione Antirapina e del gruppo "Falchi" della Squadra Mobile erano scattate subito dopo il colpo in farmacia. Il 47enne armato di pistola e con il volto coperto da un casco da motociclista era entrato nella farmacia, minacciando con l'arma i presenti e facendosi consegnare l'incasso, solo dieci euro. Il sistema di protezione, infatti, non consente l'accesso alle casse automatiche. Preso il denaro Pusceddu era fuggito in sella a uno scooter.

47ENNE ACCUSATO ANCHE DI RAPINA A IPERPAN - Deve anche rispondere di un colpo al supermercato Iperpan di via Figari a Cagliari, Maurizio Pusceddu, il 47enne fermato per la rapina in farmacia di venerdì scorso. In quella occasione, secondo gli investigatori, agiì insisme a un complice attualmente ricercato. I due, armati di pistola e con i volti coperti da passamontagna portarono via 3mila euro. Preso il denaro, fuggirono a bordo di una Mercedes Clk, rubata e poi trovata bruciata. Anche in quella occasione Pusceddu fu ripreso dalle telecamere e fu subito ricercato, ma si rese irreperibile. Il 47enne, secondo quanto accertato dalla polizia, prima del colpo in via Figari fece un sopralluogo in zona a bordo di una Nissan Micra presa a noleggio. Analizzando il gps dell'auto gli agenti hanno scoperto che era stata nella zona di via Figari e poi in via Cavallino dove fu trovata bruciata la Mercedes. Nell'abitazione di Pusceddu sono stai trovati anche i passamontagna usati per il colpo.