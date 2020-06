Open day virtuale per il Dipartimento di veterinaria Sassari

Il dipartimento di medicina Veterinaria dell'Università di Sassari apre le porte, anche se solo virtualmente, agli studenti. Nonostante ci si appresti a entrare nella Fase 3 del post lockdown per l'emergenza coronavirus, non è ancora possibile incontrare fisicamente un gran numero di persone. Per questa ragione il dipartimento di Medicina veterinaria ha organizzato un open day virtuale con un evento live si Microsoft Teams (https://bit.ly/2Bt2Cmn questo il link).

L'incontro, finalizzato a presentare il corso di laurea in Medicina Veterinaria, inizierà alle 18 con l'intervento del presidente del corso Stefano Rocca, poco dopo prenderà al parola Alessandro Lai di Wau University con i consigli pratici per passare il test di ammissione. Voce anche alle studentesse Beatrice Rizzi e Alice Bertoletti che spiegheranno le ragioni per studiare veterinaria a Sassari e infine l'intervento di Eleonora Turnu, Tutor Erasmus e le domande di chi parteciperà all'evento online.

Parteciperanno e modereranno l'incontro il direttore del dipartimento, Eraldo Sanna Passino, i delegati orientamento, comunicazione ed Erasmus, rispettivamente Giovanni Leoni, Antonio Varcasia e Francesca Mossa; il manager didattico Renata Fadda, il tutor orientamento Giosuè Cuccurazzu e Antonello Floris, Referente informatico Dipartimento.

Per partecipare è sufficiente utilizzare il link https://bit.ly/2Bt2Cmn per guardare l'evento e partecipare anche in maniera anonima. Non è necessario registrarsi o scaricare l'applicazione Microsoft Teams. I partecipanti potranno inviare le loro domande via chat o anche da subito alla mail: rfadda@uniss.it Alcuni interventi potranno essere trasmessi in diretta streaming anche attraverso la pagina Facebook del Dipartimento di Medicina Veterinaria: https://www.facebook.com/vetsassari.