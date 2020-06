Infermieri scendono in piazza anche in Sardegna

Anche a Cagliari, contemporaneamente ad altre città italiane, gli Infermieri scenderanno in piazza per un flash mob di protesta e per rivendicare i propri diritti. Appuntamento il 15 giugno alle 10 sotto il palazzo del Consiglio Regionale. "L'emergenza Covid ha messo in luce il ruolo fondamentale di questa professione come pilastro della Sanità nazionale e regionale, ma nonostante questo le istituzioni, dopo aver celebrato gli infermieri come eroi, hanno immediatamente riniziato a fare orecchie da mercante alle istanze della categoria", spiegano i promotori dell'iniziativa.

Gli infermieri portano avanti da anni alcune richieste come l'uscita dal comparto sanità e stipula del primo contratto esclusivo per l'Infermiere, il riconoscimento delle competenze specialistiche e la valorizzazione dei percorsi di studi post laurea, oltre all'adeguamento delle dotazioni organiche e l'abbattimento del precariato con anche l'apertura delle mobilità tra regioni".

"Crediamo che questo sia il giusto premio, non per l'emergenza Coronavirus, ma per la professionalità che mettiamo in campo ogni giorno - spiegano gli infermieri - Il virus è stato solo una conferma della nostra abnegazione. Noi ci siamo sempre stati. Ora però siamo snervati dai riconoscimenti di circostanza, dalle parole antonimiche che un giorno ci corteggiano e quello dopo ci disprezzano. Adesso vogliamo coerenza dalle Istituzioni. Adesso vogliamo che si tramutino in concretezza".