Coronavirus: scatta allarme su nave ma tampone è negativo

E' scattato l'allarme per un caso sospetto di coronavirus sul traghetto Moby Drea arrivato questa mattina a Cagliari e proveniente da Civitavecchia. Al passeggero è stato effettuato il tampone, risultato poi negativo.

Nel frattempo si trova in isolamento nella sua cabina mentre tutti gli altri viaggiatori sono stati fatti sbarcare dopo l'intervento della sanità marittima (Usmaf). Secondo quanto ricostruito da Moby, il passeggero ieri sera all'imbarco dal porto laziale non presentava sintomi febbrili, ma una volta che il traghetto è arrivato quasi vicino alle coste della Sardegna l'uomo ha segnalato di avere la febbre: la misurazione ha dato come esito 38 gradi di temperatura corporea. A quel punto è stato isolato nella propria cabina che sarà poi sanificata.

"Tutte le procedure hanno funzionato alla perfezione", fa sapere la compagnia di navigazione.