Cabina Enel diventa opera d'arte a Samugheo

(ANSA) - CAGLIARI, 08 GIU - La cabina elettrica di E-Distribuzione, nel quartiere Sa Rughe 'e linna a Samugheo, è stata trasformata in un'opera d'arte da Mauro Patta, poliedrico artista del Nuorese che oltre a dedicarsi alla pittura e alla grafica è diventato uno dei maggiori esponenti dell'antica arte dei murales.

Dalla collaborazione tra un gruppo di cittadini del quartiere ed E-Distribuzione, la società del gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, grazie a Mauro Patta è nata una suggestiva sintesi artistica della cultura e della tradizione locale, dove ai dettagli dei tessuti e dei ricami dell'abito femminile e maschile tradizionale Samughese si accostano richiami alle principali espressioni culturali e artistiche del luogo, quali la tessitura.

Il gruppo di cittadini del quartiere ringrazia l'artista, E-Distribuzione per l'opportunità avuta e l'Amministrazione Comunale per la collaborazione. Il responsabile dell'Area Nord-Ovest di E-Distribuzione Enrico Bottone commenta: "Siamo sempre lieti di dare spazio alla Street Art e questa iniziativa valorizza ulteriormente la nostra presenza sul territorio. Le cabine elettriche sono importanti snodi per la distribuzione di energia ed oggi le possiamo vedere in un'altra veste, reiventate come spazi artistici e integrate sempre più con l'ambiente, dando vita ad un interessante connubio tra tecnologia, energia ed arte. Le nostre cabine, sempre più oggetto di innovazione tecnologica per fornire un servizio elettrico sempre migliore, diventando così anche elemento di attrazione dal punto di vista estetico ed artistico, con benefici per la sostenibilità ambientale, il decoro urbano e la diffusione della cultura e della tradizione. Ringraziamo infine il gruppo di cittadini del quartiere Sa rughe 'e linna di Samugheo per questa bella occasione e il sindaco Antonello Demelas e l'amministrazione comunale per la collaborazione". (ANSA).