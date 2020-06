Billeci nuovo direttore dei Musei della Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 08 GIU - Bruno Billeci è il nuovo direttore della Direzione regionale Musei Sardegna. Sostituisce Giovanna Damiani alla guida dell'Ufficio del Mibact che si occupa della gestione e valorizzazione dei musei statali in Sardegna.

Siciliano, classe 1967, l'architetto Billeci ricopre, dal 2019, il ruolo di Soprintendente per l'Archeologia, le Belle Arti e il Paesaggio per le Province di Sassari e Nuoro, carica che riveste attualmente.

Professore associato in restauro presso il Dipartimento di Architettura, Design e Urbanistica di Alghero, ha fondato e coordinato il Laboratorio di Analisi e Conservazione del Patrimonio Culturale attivo nella ricerca e nel conto terzi nel settore del restauro architettonico e dei centri storici.

Membro del collegio dei docenti del dottorato in Architettura e Ambiente è stato vice direttore del Dipartimento dal 2015 al 2017 e presidente dei corsi di studi in Architettura fino al 2019, con l'incarico di delegato per la Terza Missione e per il Bilancio.

Attualmente è revisore per riviste scientifiche di settore nazionali ed internazionali come ArcHistoR, International Journal of Heritage Architecture, Storia Urbana e membro della Società Italiana per il Restauro dell'Architettura. (ANSA).