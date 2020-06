Fase 3: Ctm Cagliari da lunedì riprende servizi al 100%

(ANSA) - CAGLIARI, 06 GIU - Da lunedì 8 giugno il servizio del Ctm riprende ad essere erogato al 100% con gli orari invernali fino al 30 giugno compreso. Il servizio estivo sarà attivato dall'1 luglio.

Gli orari e le frequenze sono disponibili sul sito internet www.ctmcagliari.it, tramite l'applicativo busfinder per iOS e Android o contattando il numero verde gratuito 800.078.870 (disponibile tutti i giorni dalle 8:30 alle 18:30 con informazioni in italiano e inglese).

Il servizio sarà potenziato con la riattivazione delle linee 16, 31R, 40, CEP e QSA; prolungamento della linea 5ZEeus tutti i giorni fino al Poetto (Ospedale Marino); prolungamento notturno tutti i giorni delle linee 1-9-30-30R-PF; l'attivazione della linea 3P tutti i giorni verso il Poetto (stabilimento Ottagono); l'attivazione della linea Poetto Express tutti i sabati e le domeniche fino al Poetto (Bussola); rafforzamento delle linee PQ e PF con percorso fino a via Liri.

Le linee 40 e 41 avranno una frequenza media di 20 minuti. Per la linea 41 la prima corsa sarà alle 5.16 e l'ultima alle 22.55.

La linea QS migliorerà la frequenza passando da più di 60 minuti a circa 17 minuti. Viene sospesa la linea QSB e restano sospese le linee 29 e University Express.

La linea 1Q (Via Brigata Sassari-Terramala) avrà una frequenza di circa 30 minuti nelle fasce orarie 6-10 e 12.30 -18 e 40 minuti nelle fasce restanti. L'attivazione della linea 11 da via Fracastoro a Calamosca il sabato e domenica. Prolungamento del servizio della linea 8 fino al Policlinico. (ANSA).