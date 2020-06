Fase 3: Solinas, a breve App e registrazione solo telematica

(ANSA) - CAGLIARI, 05 GIU - "Tra pochi giorni la registrazione necessaria per arrivare in Sardegna sarà interamente telematica". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Sardegna, Christian Solinas, durante il consueto punto stampa, l'ultimo programmato sul Covid-19. Al momento, infatti, bisogna compilare manualmente il questionario con le informazioni sanitarie e sulla permanenza nell'Isola. "Tra qualche giorno sarà anche rilasciata la app SardegnaSicura nei dispositivi Ios e Android", ha aggiunto il governatore. La app servirà sia per procedere alla registrazione necessaria per approdare nell'Isola, e per aderire, facoltativamente, al sistema di tracciamento dei contatti. Solinas ha ricordato che "i dati saranno trattati nel rispetto delle norme comunitarie e saranno distrutti non appena i soggetti interessati lasceranno la Sardegna". (ANSA).