In bici con mise firmata Marras, comincia avventura Accardo

L'in bocca al lupo del sindaco Truzzu e una mise da viaggio firmata Antonio Marras. Parte domani l'avventura in bicicletta di Francesco Accardo, il trentenne cagliaritano, ingegnere trasportista e direttore della Fondazione Siotto in viaggio per raccontare via social l'Italia post lockdown. Oggi pomeriggio il saluto del primo cittadino a Palazzo Bacaredda, partenza domani alle 19.30 dal porto di Cagliari con prima tappa Palermo per la consegna ai vertici del comando carabinieri del calendario dell'Arma in sardo, pubblicazione curata da 10 anni dalla Fondazione Siotto.

Accardo attraverserà in lungo e il largo il Belpaese, con destinazione finale la Valle Aurina, il suo luogo del cuore in Alto Adige. Viaggerà leggero, uno zaino con lo stretto necessario rigorosamente ecologico e zero rifiuti. Marras, apprezzato stilista sardo di fama internazioanle, gli ha fornito un abbigliamento 'firmato', sportivo e anticontagio: magliette, camicie con sfondo bianco e inserti fantasia blu e a quadri in pendant con le mascherine.