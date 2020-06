Fase 3: spazi gratis all'aperto per bar e locali a Carbonia

(ANSA) - CARBONIA, 04 GIU - Più spazio all'aperto per i bar, locali e ristoranti a Carbonia. La Giunta comunale, infatti, ha approvato la delibera che consentirà a tutti i pubblici esercizi di occupare gratuitamente spazi all'aperto per le attività di somministrazione di alimenti e bevande. L'obiettivo è quello di aiutare gli esercizi commerciali provati dalla crisi economica concedendo fino al 31 ottobre 2020 tutte le aree comunali che potranno essere occupate con tavolini, sedie, ombrelloni, pedane o altre strutture simili, senza limiti di superficie predefiniti.

Inoltre per tutte le attività di somministrazione di alimenti e bevande è arrivata anche l'esenzione dal pagamento della Cosap, il canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche.

"Si tratta di una misura volutamente a vantaggio dell'intero sistema produttivo", ha detto la sindaca, Paola Massidda. Per ottenere gli spazi basta presentare domanda online al Comando dei Vigili Urbani, con allegata una planimetria indicativa delle aree che si chiede di occupare, e al massimo entro cinque giorni scatterà l'autorizzazione. "Abbiamo adottato il meccanismo del silenzio assenso per facilitare al massimo gli operatori e accelerare la ripresa delle attività - ha spiegato l'assessore al Bilancio, Antonio Guerrieri -. Se necessario, la Polizia Municipale potrà, in un secondo momento, prevedere limitazioni o modifiche delle concessioni per motivi di sicurezza stradale o per regolare i rapporti tra operatori limitrofi". Si parte con i pubblici esercizi ma l'Amministrazione Comunale sta studiando anche la possibilità di estendere le agevolazioni a tutti gli operatori. (ANSA).