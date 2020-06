Fase 3: pochi i turisti sbarcati a Cagliari da nave Tirrenia

Niente assalto dei turisti alla Sardegna. Al porto di Cagliari dalla nave Tirrenia appena arrivata da Civitavecchia spuntano una quindicina di auto e una trentina di passeggeri a piedi. Ma ad accoglierli ci sono parenti e amici: quasi tutti sono a Cagliari per riabbracciare i familiari o per lavoro. C'è qualche eccezione: una famiglia di tedeschi, mamma, papà e tre figli, è sbarcata nello scalo di Arbatax.

E c'è un impiegato di banca di Pescara che ha deciso di sfruttare le ferie visitando le spiagge dell'isola. "Non ho dovuto effettuare nessuna registrazione - racconta all'ANSA Domenico Pratico, 38 anni - anche ieri ho chiamato Comune e Prefettura per ricevere istruzioni sugli adempimenti per il viaggio, e mi hanno assicurato che non occorrevano registrazioni. Certo, poi ho ha viaggiato da Pescara a Civitavecchia un pò con la paura di essere 'rimbalzato' al momento dell'imbarco, ma non c'è stato alcun problema. Dopo la rilevazione della temperatura sono tranquillamente salito a bordo: tutto a posto". E ora comincia la vacanza. "È la seconda volta che vengo in Sardegna. Questa volta - dice - mi dedicherò alla parte nord dell'isola".