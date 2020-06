A P.Torres ritornano le navi passeggeri, rari turisti

Anche a Porto Torres attraccano le navi passeggeri e i primi turisti sbarcano nell'isola. Ieri sono arrivati nello scalo del nord ovest Sardegna i traghetti della Grimaldi Lines provenienti da Barcellona e Civitavecchia, mentre oggi ha attraccato alla banchina Segni la Rhapsody della compagnia Grandi Navi Veloci, in arrivo da Genova. Si tratta di collegamenti che le compagnie hanno deciso di attivare nonostante il decreto governativo abbia riaperto solo per le rotte in continuità territoriale.

Le navi non viaggiano a pieno carico per le limitazioni dovute all'emergenza Covid 19, i passeggeri devono indossare la mascherina e rispettare le distanze di sicurezza. All'imbarco devono sottoporsi al controllo della temperatura corporea. Anche a bordo la normalità è cambiata e le compagnie hanno predisposto percorsi differenziati per evitare assembramenti. Secondo gli operatori delle compagnie marittime opertanti nello scalo di Porto Torres, quelli arrivati con questi primi taghetti sono soprattutto sardi residenti oltre Tirreno, arrivati nell'isola per raggiungere le loro seconde case. Idem per i pochi non sardi transitati a Porto Torres e diretti verso le proprie abitazioni estive in diverse località balneari.