Fase 2: Grotta di Nettuno, biglietti scontati per residenti

Grotta di Nettuno a un prezzo speciale per i residenti, per incentivarne gli accessi e incrementare le risorse per promuovere la ripartenza dell'industria turistica ad Alghero. È l'accordo tra Consorzio Turistico Riviera del Corallo, Comune di Alghero e Fondazione Alghero.

"La città scommette sulla ripartenza attraverso la proposta formalizzata al Tavolo permanente per il Turismo -, spiegano i vertici del Consorzio che raggruppa attività ricettive, pubblici esercizi e servizi turistici - L'intesa prevede l'ingresso a 10 euro, destinati interamente alla promozione turistica, per chi comprerà il biglietto entro il 21 giugno e farà riferimento alla convenzione -, proseguono - Così consentiamo ai cittadini di contribuire a superare le difficoltà e riaprire il sipario della destinazione turistica cogliendo l'occasione per visitare uno dei siti più apprezzati di Alghero".

Il Consorzio organizzerà le visite, rispettando il limite di 50 persone a turno. "Siamo certi che lo faranno anche altre associazioni e consorzi del territorio, stimolando gli algheresi e i sardi a fare una bellissima esperienza - auspicano - e allo stesso tempo a fare qualcosa d'importante per la ripresa del turismo e dell'economia locale". L'assessorato del Turismo del Comune di Alghero e la Fondazione Alghero sono pronti a estendere la convenzione alle altre associazioni turistiche per incrementare le risorse per la promozione del territorio.

